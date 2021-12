Atalanta, Gasperini: “Partita difficile, il Napoli ha giocato molto bene” (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta per 3-2 in casa del Napoli, allo Stadio Maradona. “Con Juve e Napoli sono state due partite molto difficili, anche se diverse; oggi per l’andamento è stata ancora più esaltante, anche perché il Napoli ha giocato molto bene. Lo scudetto? Pensiamo alla Champions, perché mercoledì abbiamo una Partita decisiva da dentro o fuori. Ci arriviamo con grande entusiasmo, ma affrontiamo una squadra fortissima, che ha vinto l’ultima Europa League. Chiaro però che queste ultime vittorie in campionato sono due medaglie d’oro da metterci al petto”. Scudetto: “Noi non siamo mai stati primi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della suaper 3-2 in casa del, allo Stadio Maradona. “Con Juve esono state due partitedifficili, anche se diverse; oggi per l’andamento è stata ancora più esaltante, anche perché ilha. Lo scudetto? Pensiamo alla Champions, perché mercoledì abbiamo unadecisiva da dentro o fuori. Ci arriviamo con grande entusiasmo, ma affrontiamo una squadra fortissima, che ha vinto l’ultima Europa League. Chiaro però che queste ultime vittorie in campionato sono due medaglie d’oro da metterci al petto”. Scudetto: “Noi non siamo mai stati primi ...

