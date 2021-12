Atalanta, con il Napoli è una vittoria storica (Di domenica 5 dicembre 2021) Quarta vittoria di fila e quarto posto a soli quattro punti dalla vetta. L’Atalanta coglie al volo l’occasione di giocare in casa di un Napoli più che incerottato, vince 3-2 in rimonta ed è sempre più una concorrente... Leggi su europa.today (Di domenica 5 dicembre 2021) Quartadi fila e quarto posto a soli quattro punti dalla vetta. L’coglie al volo l’occasione di giocare in casa di unpiù che incerottato, vince 3-2 in rimonta ed è sempre più una concorrente...

pisto_gol : Nap-Ata 2:3 Splendida partita, tra due squadre che hanno giocato per vincere sino al 94’.Cade la capolista, ma senz… - annatrieste : Fino a ieri stavamo là a chiederci quanti gol avremmo preso dall'Atalanta con mezza squadra infortunata, senza camb… - Paolo_Bargiggia : Massimiliano Allegri: in questo momento l'unico vero colpevole e responsabile della crisi @juventusfc causa assenza… - patrizi00536975 : @1926_cri Bravo,perché l'errore del NAPOLI e proprio questo,andiamo in vantaggio e poi lasciamo il campo agli avver… - Delu90Inter : @deliux9 @totofaz Con l'Atalanta, non con il Sassuolo e non andando sul 2-0. Anzi eravamo andati sotto ti ricordo, eravamo 2-1 per loro -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta con Dea, l'impresa del Maradona nasce dal collettivo L'Atalanta batte 3 - 2 il Napoli al Maradona grazie a una prestazione collettiva vicina alla ... E ora arriva la Champions League, con la partita fondamentale contro il Villarreal.

L'Atalanta espugna il "Maradona" 3 - 2 e doma un grande Napoli NAPOLI. Pazzesca vittoria dell'Atalanta, che tra una rimonta e l'altra e mille colpi di scena, espugna il Maradona costringendo il ... con la squadra di Gasperini che accorcia a - 4 dal primo posto. ...

Napoli-Atalanta 2-3: la ribaltano in 5’ Demiral e Freuler Sky Sport Freuler: “Sono cresciuto all’Atalanta. La ringrazierò sempre” “Stiamo molto bene, qui a Napoli non era per nulla facile”. Così il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler dopo il successo per 3-2 in casa del Napoli, arrivato grazie a un suo gol. SULLO SCUDETTO.

Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Noi non ci tiriamo indietro" Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini gode dopo la vittoria contro il Napoli: “Meglio questa o la Juve? Sono state due partite molto difficili, due grandi squadre. Devo dire stasera con il Nap ...

