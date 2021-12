Ascolti tv venerdì 3 dicembre: The voice senior, Grande Fratello Vip, Le Iene (Di sabato 4 dicembre 2021) Ascolti tv venerdì 3 dicembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 dicembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda il programma The voice senior. Su Rai 2 The Good Doctor 4. Su Rai 3 Afghanistan: 20 anni dopo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 2021. Su Italia 1 Le Iene Show. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 3 dicembre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 4 dicembre 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andato in onda il programma The. Su Rai 2 The Good Doctor 4. Su Rai 3 Afghanistan: 20 anni dopo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5Vip 2021. Su Italia 1 LeShow. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 32021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I ...

Advertising

bakeoffitalia : Guida TV: programmi di stasera, venerdì 3 dicembre 2021 - Ascolti Tv Blog - AvrilBestItalia : @ChrisBooker ha detto che non vede l’ora che il mondo ascolti la versione acustica di #Biteme , che arrivi cantata… - sansa_voglia : @evilnelle Io volando. Mi immagino Alfonso e gli autori che si sfregano le mani per gli ascolti che faranno venerdì… - ACKant : @jacopopiotto @HoragioneHo Non solo, l'anno scorso su Sky i match femminili delle 12.30 spesso superavano i match d… - cestlaviemacher : RT @Federic1910: Palese che la regia stia censurando riprendendo Soleil sul smetterla di sputtanare troppo il tutto e placarsi perché sennò… -