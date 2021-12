Ascolti TV | Venerdì 3 dicembre 2021. The Voice Senior (3,5 milioni – 18.5%) batte GF Vip (2,9 mln – 19.1%). In salita Le Iene (6.5%). Zecchino d’Oro al 14.4% (Di sabato 4 dicembre 2021) The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 3 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:41 alle 00:10 ha conquistato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:46 alle 1:24 ha incollato davanti al video 2.945.000 spettatori con uno share del 19.1% (Night di 9 minuti a 1.431.000 e il 29.5%). Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.222.000 spettatori (5.1%) e The Resident 3 907.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.078.000 spettatori con il 6.5% (presentazione a 1.034.000 e il 4.3%). Su Rai3 Afghanistan: 20 anni dopo è visto da 666.000 spettatori pari al 3% (presentazione a 690.000 e il 2.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 873.000 spettatori (5%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 dicembre 2021) TheNella serata di ieri,, su Rai1 Thedalle 21:41 alle 00:10 ha conquistato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:46 alle 1:24 ha incollato davanti al video 2.945.000 spettatori con uno share del 19.1% (Night di 9 minuti a 1.431.000 e il 29.5%). Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.222.000 spettatori (5.1%) e The Resident 3 907.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 LeShow ha raccolto 1.078.000 spettatori con il 6.5% (presentazione a 1.034.000 e il 4.3%). Su Rai3 Afghanistan: 20 anni dopo è visto da 666.000 spettatori pari al 3% (presentazione a 690.000 e il 2.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 873.000 spettatori (5%). Su ...

