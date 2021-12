Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: Grande Fratello Vip, The Voice, Le Iene Show, Italia’s Got Talent (Di sabato 4 dicembre 2021) Ascolti Tv venerdì 3dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, venerdì 3 dicembre 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, venerdì 3 dicembre. Su Rai 1 abbiamo ‘The Voice Senior 2022‘ che ha registrato .000 Ascolti con il % di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021)Tv. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv: dati didi ieri in prima serata Ieri sera,, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri,. Su Rai 1 abbiamo ‘TheSenior 2022‘ che ha registrato .000con il % di ...

Advertising

bakeoffitalia : Guida TV: programmi di stasera, venerdì 3 dicembre 2021 - Ascolti Tv Blog - AvrilBestItalia : @ChrisBooker ha detto che non vede l’ora che il mondo ascolti la versione acustica di #Biteme , che arrivi cantata… - sansa_voglia : @evilnelle Io volando. Mi immagino Alfonso e gli autori che si sfregano le mani per gli ascolti che faranno venerdì… - ACKant : @jacopopiotto @HoragioneHo Non solo, l'anno scorso su Sky i match femminili delle 12.30 spesso superavano i match d… - cestlaviemacher : RT @Federic1910: Palese che la regia stia censurando riprendendo Soleil sul smetterla di sputtanare troppo il tutto e placarsi perché sennò… -