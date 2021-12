Ascolti tv, The Voice Senior contro Gf Vip: chi ha vinto (Di sabato 4 dicembre 2021) Tra le sfide più attese degli Ascolti tv, c'è quella del venerdì. Chi ha vinto ieri sera tra The Voice Senior e il Leggi su today (Di sabato 4 dicembre 2021) Tra le sfide più attese deglitv, c'è quella del venerdì. Chi haieri sera tra Thee il

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6 contro la seconda puntata di #TheVoiceSenior: ecco chi ha vinto la gara di ascolti - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip 6 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip 6 - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 3 dicembre 2021. The Voice Senior (35 milioni – 18.5%) batte GF Vip (29 mln – 19.1%). In salita… - edaserkanitalia : @MasterAb88 Prima eri a favore della serie,ora fai post contro,è ridicolo tutto ciò! Gli ascolti di Love is in the… -