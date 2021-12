Ascolti tv 3 dicembre 2021: vince “The Voice Senior” con 3 milioni e 500 mila spettatori. (Di sabato 4 dicembre 2021) La battaglia degli Ascolti tv in prime time ieri di sera 3 dicembre 2021 a colpi di show vede RaiUno con il talent The Voice Senior condotto da Antonella Clerici 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di platea televisiva. Si ferma a 2.945.000 spettatori Canale 5 con il GF Vip di Alfonso Signorini, ma con uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 4 dicembre 2021) La battaglia deglitv in prime time ieri di sera 3a colpi di show vede RaiUno con il talent Thecondotto da Antonella Clerici 3.568.000pari al 18.5% di platea televisiva. Si ferma a 2.945.000Canale 5 con il GF Vip di Alfonso Signorini, ma con uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 3 dicembre 2021: vince The Voice Senior, il Gf VIP si difende, bene Good Doctor, sempre bravo… - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip 6 - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 3 dicembre 2021 - #Ascolti #Venerdì #dicembre - tvblogit : Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip 6 - VelvetMagIta : #AscoltiTv 3 dicembre 2021: scopri i programmi più visti in prime time #VelvetMag #Velvet -