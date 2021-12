Ascolti tv 3 dicembre 2021: vince 'The Voice Senior' con 3 milioni e 500 mila spettatori. (Di sabato 4 dicembre 2021) La7 Propaganda Live : 763.000 spettatori (4.5%). Tv8 Italia's Got Talent " Best of : 215.000 ... , vede Caduta Libera! arrivare a Rai3 Tg Regione informa ..., seguito da Blob a ... Ascolti tv 3 dicembre:... Leggi su velvetgossip (Di sabato 4 dicembre 2021) La7 Propaganda Live : 763.000(4.5%). Tv8 Italia's Got Talent " Best of : 215.000 ... , vede Caduta Libera! arrivare a Rai3 Tg Regione informa ..., seguito da Blob a ...tv 3:...

Advertising

Giada_SCK : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventiquattresima puntata: auditel del 3 dicembre, Signorini contro The Voice Senior… - infoitcultura : Ascolti tv ieri 1 dicembre, top e flop: Tutta colpa di Freud e Rai1 arrancano - infoitcultura : Ascolti Tv 1 dicembre 2021, Tutta colpa di Freud va forte anche in serie - infoitcultura : Ascolti tv ieri giovedì 2 dicembre, dati auditel e share: chi ha vinto? -