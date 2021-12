Ascolti Tv 3 dicembre 2021 analisi: Clerici leader consolidata con “The Voice Senior”. Signorini e i vipponi inseguono. Bene Crozza, cala Nuzzi (Di sabato 4 dicembre 2021) Si conferma e vince The Voice Senior con le blind audition. Stabile (pochi Ascolti in più, ma con un calo di due decimali di share) Grande Fratello Vip. Migliorano un po’ Le Iene, ma vanno Bene The Good Doctor e Fratelli di Crozza che superano quota 1,2 milioni di spettatori Seconda sfida, quella che poteva essere chiarificatrice, tra Antonella Clerici ed Alfonso Signorini venerdì 3 dicembre. In una serata senza calcio o quasi, Rai1 ha schierato The Voice Senior e Canale 5 ha risposto ancora con Il Grande Fratello Vip. In pista, inoltre, ci sono stati i telefilm medical su Rai2 (The Good Doctor 4 e The Resident 3), il docufilm in prima visione Afghanistan: 20 anni dopo (parte seconda) su Rai3 e, quindi, Maurizio ... Leggi su tvzoom (Di sabato 4 dicembre 2021) Si conferma e vince Thecon le blind audition. Stabile (pochiin più, ma con un calo di due decimali di share) Grande Fratello Vip. Migliorano un po’ Le Iene, ma vannoThe Good Doctor e Fratelli diche superano quota 1,2 milioni di spettatori Seconda sfida, quella che poteva essere chiarificatrice, tra Antonellaed Alfonsovenerdì 3. In una serata senza calcio o quasi, Rai1 ha schierato Thee Canale 5 ha risposto ancora con Il Grande Fratello Vip. In pista, inoltre, ci sono stati i telefilm medical su Rai2 (The Good Doctor 4 e The Resident 3), il docufilm in prima visione Afghanistan: 20 anni dopo (parte seconda) su Rai3 e, quindi, Maurizio ...

Advertising

ed_seeer : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - inlovewithkerem : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - sck_edser_ : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - handeek25 : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - MariaThebursin : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… -