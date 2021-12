Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventiquattresima puntata: auditel del 3 dicembre, Signorini contro The Voice Senior (Di sabato 4 dicembre 2021) Ascolti TV – Ieri sera, venerdì 3 dicembre, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con The Voice Senior andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati auditel. Ascolti Grande Fratello Vip, ventiquattresima puntata Rai1 The Voice Senior: 3.568.000 spettatori (share 18,5%). Canale5 Grande Fratello Vip: 2.945.000 spettatori con uno (share 19,1%). Nove Fratelli di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021)TV – Ieri sera, venerdì 3, ilVip si è dovuto scontrare con Theandato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i datiVip,Rai1 The: 3.568.000 spettatori (share 18,5%). Canale5Vip: 2.945.000 spettatori con uno (share 19,1%). Nove Fratelli di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

