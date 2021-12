Ascoltare la musica e ' accordare' gli spazi A colloquio con Galeano | l' architetto del futuro

(Di sabato 4 dicembre 2021), oggi: niente di più facile, con tutta la tecnologia che abbiamo . Possiamo farlo in ogni momento, con un gran numero di dispositivi. Eppure per molti di noi le esperienze d'ascolto ...

Advertising

ClaryClaretta : RT @heythereelena: comunque twitter mi spaventa perché ci influenziamo a vicenda sulle serie tv da guardare e sulla musica da ascoltare e m… - sofxmmith : ascoltare la musica triste sulle casse al massimo volume e urlarla sfogando tutto senza che nessunx ti dica niente>… - ghigliottona : RT @heythereelena: comunque twitter mi spaventa perché ci influenziamo a vicenda sulle serie tv da guardare e sulla musica da ascoltare e m… - ooohdovemipotti : Io quando sono giù di morale pronta ad ascoltare musica depressa. - realworldsvcks : RT @heythereelena: comunque twitter mi spaventa perché ci influenziamo a vicenda sulle serie tv da guardare e sulla musica da ascoltare e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltare musica

Gazzetta del Sud

, oggi: niente di più facile, con tutta la tecnologia che abbiamo . Possiamo farlo in ogni momento, con un gran numero di dispositivi. Eppure per molti di noi le esperienze d'ascolto ...I negozi già iniziano a farcia ripetizione le colonne sonore dei film natalizi che, da ... Il video di Cos'è : Gremlins (1984) Uno dei grandi dellada film di tutti i tempi, Jerry ...“Ascoltare la musica oggi”, l’evento dedicato alla cultura contemporanea dell’ascolto musicale, avrà inizio stamane alle 9,30 al Teatro Annibale Maria ...Per chi a Natale vuole regalare musica, abbiamo selezionato alcuni degli auricolari Bluetooth più interessanti che il mercato possa offrire, tenendo ovviamente in primo piano la qualità del suono.