Arrestati i genitori del 15ennne accusato di terrorismo e omicidio per la sparatoria in un liceo del Michigan (Di sabato 4 dicembre 2021) I genitori del 15enne accusato di aver ucciso quattro studenti in una sparatoria alla Oxford High School del Michigan, sono stati Arrestati questa mattina, alcune ore dopo che il pubblico ministero ha presentato contro di loro accuse di omicidio colposo. Sono stati fermati in un edificio commerciale a Detroit che ospitava opere d’arte, ha detto il capo della polizia della città James E. White in conferenza stampa. I due sono accusati di aver comprato al figlio la pistola usata nella sparatoria e di aver ignorato i segnali di avvertimento il giorno della strage. Il ragazzino è stato incriminato come una persona adulta. Tra i capi di accusa, dovrà rispondere di omicidio plurimo e terrorismo. Le autorità non si sbilanciano sui motivi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Idel 15ennedi aver ucciso quattro studenti in unaalla Oxford High School del, sono statiquesta mattina, alcune ore dopo che il pubblico ministero ha presentato contro di loro accuse dicolposo. Sono stati fermati in un edificio commerciale a Detroit che ospitava opere d’arte, ha detto il capo della polizia della città James E. White in conferenza stampa. I due sono accusati di aver comprato al figlio la pistola usata nellae di aver ignorato i segnali di avvertimento il giorno della strage. Il ragazzino è stato incriminato come una persona adulta. Tra i capi di accusa, dovrà rispondere diplurimo e. Le autorità non si sbilanciano sui motivi del ...

