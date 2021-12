Arrestati i genitori del 15enne che ha ucciso 4 liceali. Il procuratore: "Sapevano della pistola" (Di sabato 4 dicembre 2021) La coppia, che aveva lasciato la città di Oxford, è accusata di omicidio colposo "per aver lasciato all'adolescente la possibilità di utilizzare un'arma da fuoco" Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) La coppia, che aveva lasciato la città di Oxford, è accusata di omicidio colposo "per aver lasciato all'adolescente la possibilità di utilizzare un'arma da fuoco"

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: La coppia è accusata di omicidio colposo 'per aver lasciato all'adolescente la possibilità di utilizzare un'arma da fuoco' h… - RedaFree_it : ?? Strage del #Michigan, arrestati a Detroit i genitori di Ethan Crumbley ??I dettagli sulla tragedia - RaiNews : La coppia è accusata di omicidio colposo 'per aver lasciato all'adolescente la possibilità di utilizzare un'arma da… - zav_news : ???? Arrestati i genitori di #EthanCrumbley, il 15enne incriminato per terrorismo, omicidio e tentato omicidio nella… - MediasetTgcom24 : Strage al liceo di Detroit, arrestati i genitori del killer 15enne #detroit -