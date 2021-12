Armando Pistolese | “Serve un incontro con l’amministrazione alla presenza della stampa”

(Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis Con una lettera indirizzata al sindaco di Salerno?Vincenzo?Napoli e agli assessori?Ferrara, Tringali e Briganti l’A.C.S. (Associazione Commercianti per Salerno) in qualità di portavoce del malessere dei propri associati, ha chiesto nella giornata di ieri un tavolo aperto con laper alcuni chiarimenti che lacomunale “deve nei confronti dei piccoli imprenditori, dei lavoratori e di tutte le famiglie che gravitano attraverso il Turismo di questa città” si legge nella nota che si conclude con un “Ci aspettiamo una Vostra risposta, immediata e positiva per l’, non la solita assenza istituzionale”. Una risposta che i componenti dell’Acs si augurano possa arrivare quanto prima perché… “Siamo abbastanza sconfortati, abbiamo perso tutto il ...

radioalfa : Commercianti salernitani delusi e amareggiati per mancata accensione luci d'artista. L'intervista con Armando Pisto… -

- spiega, uno dei responsabili dell'Acs - Insomma la situazione per noi commercianti sta diventando molto seria, se poi a tutto questo aggiungiamo anche il cattivo tempo che non ...In diretta è intervenuto dell'Associazione Commercianti per Salerno. Ascolta su mancata accensione luci Il file audio ( podcast ) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni ...