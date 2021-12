Aprilia | tenta di buttarsi sotto un treno | salvato dai carabinieri

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tragedia sfiorata questa sera ad, dove un uomo di 54 anni hato di togliersi la vita alla stazione ferroviaria. Il suo intento era quello di finirele ruote di un, ma l’epilogo non è stato quello che si era immaginato. Leggi anche: Lieti eventi in città, boom di nascite alla Casa di Cura Città di: 7 bambini in 24 ore Il salvataggio deiQuando l’uomo, un cittadino ecuadoregno residente ad, è stato notato aggirarsi in stato confusionale sulla banchina mentreva di gettarsi sui binari, con il chiaro intento di suicidarsi, è stato immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine con una telefonata al 112. Sul posto sono intervenuti icon una pattuglia della ...

