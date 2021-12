Apre a Mosca il museo GES-2 disegnato dall’archistar Renzo Piano (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama GES-2 ed è un nuovo museo russo dedicato all'arte contemporanea. Si trova a Mosca, nel distretto di Yakimanka, ma parla anche italiano; è stato, infatti, disegnato dall'archistar Renzo Piano, è diretto da Teresa Iarocci Mavica e fa parte della fondazione VAC, a sua volta diretta dal critico italiano, Francesco Manacorda. "Sarà bello avere una istituzione che la gente di Mosca ama e ritiene necessaria - ha detto quest'ultimo - l'idea è portare l'arte contemporanea della Russia e fuori della Russia a stretto contatto e poi creare un triangolo di dialogo con il pubblico".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama GES-2 ed è un nuovorusso dedicato all'arte contemporanea. Si trova a, nel distretto di Yakimanka, ma parla anche italiano; è stato, infatti,dall'archistar, è diretto da Teresa Iarocci Mavica e fa parte della fondazione VAC, a sua volta diretta dal critico italiano, Francesco Manacorda. "Sarà bello avere una istituzione che la gente diama e ritiene necessaria - ha detto quest'ultimo - l'idea è portare l'arte contemporanea della Russia e fuori della Russia a stretto contatto e poi creare un triangolo di dialogo con il pubblico".video width="746" height="420" ...

