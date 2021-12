Anzio | il Natale illumina la città | accese le luminarie FOTO

(Di sabato 4 dicembre 2021)siper le feste natalizie. Con l’accensione dellee con l’attivazione del trenino dedicato ai bambini, nonostante il maltempo, entra nel vivo il programma della terza edizione delsul Mare di, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis. Con l’Assessore Salsedo, presenti in Piazza Pia per l’accensione delleil Consigliere Regionale Fabio Capolei ed il Consigliere Comunale Davide Gatti. Mercoledì 8 dicembre dalle 15.30 in Piazza Pia e dalle 16.00 in Piazza Lavinia, tanti eventi ed accensione degli alberi di. su Il Corriere della

"Accendiamo il Natale" . Al via la terza edizione del "Natale sul Mare" di Anzio, pianificata dall'Assessore alle attività produttive, ...
Si parte dal 4 dicembre con l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione della pista del ghiaccio: tutti gli eventi di Natale in programma ad Anzio ...