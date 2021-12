Anticipazioni Love is in the Air, tutti contro il loro amore: l’arrivo di Deniz e Burak (Di sabato 4 dicembre 2021) Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di Love is in the Air. La seconda stagione della soap turca vede ancora al centro della scena Eda e Serkan La soap turca Love is in the Air è tornata ad emozionare il pubblico di Canale Cinque. La seconda stazione è iniziata in uno spazio temporale diverso. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati diis in the Air. La seconda stagione della soap turca vede ancora al centro della scena Eda e Serkan La soap turcais in the Air è tornata ad emozionare il pubblico di Canale Cinque. La seconda stazione è iniziata in uno spazio temporale diverso. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TreTsun : RT @Zagorforever: Dalle anticipazioni dell’albo di Zagor “Mortimer colpisce ancora” (gennaio 2022) si direbbe che si sviluppi la sottotrama… - stefano_broggio : RT @Zagorforever: Dalle anticipazioni dell’albo di Zagor “Mortimer colpisce ancora” (gennaio 2022) si direbbe che si sviluppi la sottotrama… - Morenozagor : RT @Zagorforever: Dalle anticipazioni dell’albo di Zagor “Mortimer colpisce ancora” (gennaio 2022) si direbbe che si sviluppi la sottotrama… - Zagorforever : Dalle anticipazioni dell’albo di Zagor “Mortimer colpisce ancora” (gennaio 2022) si direbbe che si sviluppi la sott… - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni: la lettera per Serkan, equivoci e menzogne -