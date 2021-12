Andrea, la trasformazione choc della ‘Bambola Bratz’: 27 iniezioni alle labbra e ritocchini al volto (Di sabato 4 dicembre 2021) Andrea Ivanova, 24 anni, di Sofia, Bulgaria, ha un sogno, quello di diventare una Bratz, la bambola prodotta da MGA Entertainment caratterizzata da proporzioni innaturali: testa molto larga rispetto al corpo, occhi larghissimi, labbra gonfie, nasi piccolissimi e gambe sproporzionatamente lunghe. Le labbra più grandi non sono l’unica parte del restyling della 24enne: Andrea si è sottoposta a una procedura di allungamento e rimodellamento del viso al fine di alterare la forma del mento e della mascella, intervento che le è costato circa 500 euro. Andrea Ivanova, 27 iniezioni alle labbra per diventare una Bratz I suoi prossimi passi per assomigliare a una bambola Bratz prevedono altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)Ivanova, 24 anni, di Sofia, Bulgaria, ha un sogno, quello di diventare una Bratz, la bambola prodotta da MGA Entertainment caratterizzata da proporzioni innaturali: testa molto larga rispetto al corpo, occhi larghissimi,gonfie, nasi piccolissimi e gambe sproporzionatamente lunghe. Lepiù grandi non sono l’unica parte del restyling24enne:si è sottoposta a una procedura di allungamento e rimomento del viso al fine di alterare la forma del mento emascella, intervento che le è costato circa 500 euro.Ivanova, 27per diventare una Bratz I suoi prossimi passi per assomigliare a una bambola Bratz prevedono altri ...

