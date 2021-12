Ancora maltempo in Campania: scatta l’allerta meteo. Da quando (Di sabato 4 dicembre 2021) Allerta meteo gialla in Campania: previste precipitazioni in tutta la regione nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato l’avviso per l’arco di tempo che va dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani, domenica 5 dicembre. Possibilità anche di raffiche di vento. Allerta meteo gialla in Campania Non si arresta l’ondata di maltempo che da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Allertagialla in: previste precipitazioni in tutta la regione nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato l’avviso per l’arco di tempo che va dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani, domenica 5 dicembre. Possibilità anche di raffiche di vento. Allertagialla inNon si arresta l’ondata diche da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

DPCgov : ??Venerdì #26novembre ???? #allertaROSSA in Calabria ???? #allertaARANCIONE in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.… - statodelsud : Maltempo Campania, è ancora allerta gialla per 24 ore - Pino__Merola : Maltempo Campania, è ancora allerta gialla per 24 ore - SkyTG24 : Maltempo Campania, è ancora allerta gialla per 24 ore - infoitinterno : Ancora maltempo nel weekend: temporali, aria fredda e nevicate! -