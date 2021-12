America’s Cup, Luna Rossa vuole i ciclisti della Nazionale italiana! Max Sirena incontra i ct Bennati e Villa (Di sabato 4 dicembre 2021) Alla America’s Cup 2024 ritorneranno i ciclisti a bordo. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, dopo che è stato presentato il protocollo regolamentare per la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Tra le strettissime maglie delle 85 pagine redatte da Team New Zealand (Defender) e Ineos Britannia (Challenger of Record) è emerso che sulle varie imbarcazioni saranno ammessi i cosiddetti “cyclors”. Questa pratica era stata vietata durante l’ultima campagna e aveva invece fatto la differenza nel 2017, quando i Kiwi fecero saltare il banco alle Bermuda adottando proprio questa soluzione. All’interno dell’equipaggio figurano alcuni “grinder”, ovvero persone addette a girare le cosiddette manovelle con l’impiego di mani e braccia, in modo da fornire energia alla barca muovendo gli apparati idraulici. I “cyclors” ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) AllaCup 2024 ritorneranno ia bordo. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, dopo che è stato presentato il protocollo regolamentare per la prossima edizionecompetizione sportiva più antica al mondo. Tra le strettissime maglie delle 85 pagine redatte da Team New Zealand (Defender) e Ineos Britannia (Challenger of Record) è emerso che sulle varie imbarcazioni saranno ammessi i cosiddetti “cyclors”. Questa pratica era stata vietata durante l’ultima campagna e aveva invece fatto la differenza nel 2017, quando i Kiwi fecero saltare il banco alle Bermuda adottando proprio questa soluzione. All’interno dell’equipaggio figurano alcuni “grinder”, ovvero persone addette a girare le cosiddette manovelle con l’impiego di mani e braccia, in modo da fornire energia alla barca muovendo gli apparati idraulici. I “cyclors” ...

Advertising

48clelia48 : RT @Agenzia_Ansa: Luna Rossa si è iscritta alla 37/a edizione dell'America's Cup di vela. Si rinnova la sfida fra il team italiano e quello… - GDS_it : America's Cup, #LunaRossa e Bruni rilanciano la sfida a New Zealand. La barca col guidone del Circolo Vela Sicilia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Vela, America's Cup: Luna Rossa lancia la sfida a New Zeland - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela, America's Cup: Luna Rossa lancia la sfida a New Zeland - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela, America's Cup: Luna Rossa lancia la sfida a New Zeland -