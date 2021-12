(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA – “”, ilscritto e diretto dai(Damiano e Fabio), arriverà dal prossimo 13 gennaio al cinema. Nel cast della pellicola figurano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmuller. Il lungometraggio è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Vision Distribution e Le Pacte. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 'America Latina', il nuovo film dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano - 73Orlando73 : @Quirinale CHE VERGOGNA ITALIA RIDOTTA A REGIME DEGNO DELL'AMERICA LATINA DI ALTRI TEMPI. Presidente ma si rende c… - SummaDeceptio : Aggiornamento centro/sud America - Messico, Venezuela (no restrizioni o solo mask) - Colombia, Perù, Ecuador: pass… -

Ultime Notizie dalla rete : America Latina

...i focolai diventa un elemento strategico fondamentale per eliminare subito i nuovi centri di diffusione della malattia arrivata in Italia per colpa di alcune piante importate dall'. La ......i focolai diventa un elemento strategico fondamentale per eliminare subito i nuovi centri di diffusione della malattia arrivata in Italia per colpa di alcune piante importate dall'. La ...ROMA - "America Latina", il nuovo film scritto e diretto dai fratelli D'Innocenzo (Damiano e Fabio), arriverà dal prossimo 13 gennaio al cinema. Nel cast ...La squadra speciale cinofila verrà presentata per la prima volta a livello nazionale, martedì 7 dicembre alle ore 9 presso la masseria San Martino a Fasano, (Brindisi) ...