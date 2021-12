Amazon Prime Video, dicembre 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv (Di domenica 5 dicembre 2021) dicembre 2021 su Amazon Prime Video sarà un mese ricco di novità per il catalogo della piattaforma streaming: segnaliamo la sesta e ultima stagione di The Expanse con episodi settimanali, la seconda stagione di Alex Rider e la saga completa di Harry Potter. dicembre 2021 sarà un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma streaming Amazon Prime Video, tra le novità in catalogo: The Ferragnez, il docu-reality sulla quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez e un nuovo episodio speciale di The Grand Tour. Tra i film original ci sono Encounter, con Riz Ahmed e Octavia Spencer e Being the Ricardos, con Nicole Kidman e Javier Bardem. In ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021)susarà un mese ricco diper ildella piattaforma streaming: segnaliamo la sesta e ultima stagione di The Expanse con episodi settimanali, la seconda stagione di Alex Rider e la saga completa di Harry Potter.sarà un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma streaming, tra lein: The Ferragnez, il docu-reality sulla quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez e un nuovo episodio speciale di The Grand Tour. Tra ioriginal ci sono Encounter, con Riz Ahmed e Octavia Spencer e Being the Ricardos, con Nicole Kidman e Javier Bardem. In ...

