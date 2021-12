“All’università non ci sono i cessi no gender”: il grido di dolore degli studenti di sinistra (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – All’università di Pisa, la sinistra studentesca ha deciso di combattere la madre di tutte le battaglie. Diritto allo studio? Tasse più basse? Libri di testo gratis? Abolizione del green pass per poter seguire le lezioni? Macché: occorre istituire un cesso no gender. La proposta è stata lanciata qualche giorno fa da «sinistra per», storica lista studentesca dell’ateneo pisano. E ora, come riferisce La Nazione, i bagni no gender potrebbero effettivamente essere installati. La data segnata sul calendario è quella di giugno 2022. Rivoluzione All’università di Pisa In attesa della decisione del Senato accademico, le truppe di «sinistra per» hanno affisso una serie di volantini per i cessi dell’università, indicandoli come «bagno neutro». ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic –di Pisa, lastudentesca ha deciso di combattere la madre di tutte le battaglie. Diritto allo studio? Tasse più basse? Libri di testo gratis? Abolizione del green pass per poter seguire le lezioni? Macché: occorre istituire un cesso no. La proposta è stata lanciata qualche giorno fa da «per», storica lista studentesca dell’ateneo pisano. E ora, come riferisce La Nazione, i bagni nopotrebbero effettivamente essere installati. La data segnata sul calendario è quella di giugno 2022. Rivoluzionedi Pisa In attesa della decisione del Senato accademico, le truppe di «per» hanno affisso una serie di volantini per idell’università, indicandoli come «bagno neutro». ...

Advertising

cymaryella : RT @MarcoCodicini: @arthursmithreal @intuslegens Se ti riferisci a questa foto, è il giorno in cui gli hanno dato la laurea honoris causa a… - daila_cecchi : @chiccotesta Non è da considerarsi ricco. Io, infatti, insegnante della primaria con un figlio a carico all'Univers… - MarcoCodicini : @arthursmithreal @intuslegens Se ti riferisci a questa foto, è il giorno in cui gli hanno dato la laurea honoris ca… - louisxsvn : mio padre che mi fa le battutine 'tanto non ci vai mai all'università' prendendo per il culo la mia ansia come se i… - natalealosi3 : @chiccotesta Chi percepisce 4.000 euro netti al mese sicuramente si potrà considerare se non ricco almeno benestan… -