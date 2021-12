Allegri: «L’ambiente è sereno, sulle indagini ha parlato il club, dobbiamo pensare solo al calcio» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato la sfida con il Genoa in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come sta la squadra? “Bisogna cercare di tornare alla vittoria, ne abbiamo perse tre, non di seguito, ma l’ultima con l’Atalanta sì. Il Genoa arriva da tre sconfitte e un pari, Shevchenko è bravo anche se è giovane, ha avuto una bella esperienza con l’Ucraina raggiungendo ottimi risultati. Con il Genoa ho sempre avuto partite complicate. Per noi è una partita da vincere, da affrontare nel miglior modo possibile”. Ci sarà ancora presenza massiccia di giovani come Pellegrini e Kulusevski? “Pellegrini dovrebbe giocare così come dovrebbe giocare Kulusevski. Quella di Salerno. Stata una bella partita con tanti giovani in campo. Insieme a questi c sono tanti giocatori di esperienza, in questo momento qualcuno riposa perché ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha presentato la sfida con il Genoa in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come sta la squadra? “Bisogna cercare di tornare alla vittoria, ne abbiamo perse tre, non di seguito, ma l’ultima con l’Atalanta sì. Il Genoa arriva da tre sconfitte e un pari, Shevchenko è bravo anche se è giovane, ha avuto una bella esperienza con l’Ucraina raggiungendo ottimi risultati. Con il Genoa ho sempre avuto partite complicate. Per noi è una partita da vincere, da affrontare nel miglior modo possibile”. Ci sarà ancora presenza massiccia di giovani come Pellegrini e Kulusevski? “Pellegrini dovrebbe giocare così come dovrebbe giocare Kulusevski. Quella di Salerno. Stata una bella partita con tanti giovani in campo. Insieme a questi c sono tanti giocatori di esperienza, in questo momento qualcuno riposa perché ...

