Alfonso Signorini | non c’è scampo per il celebre conduttore | cattive notizie

(Di sabato 4 dicembre 2021)per. Nonostante gli sforzi c’è sempre chi riesce a fare di meglio sul piccolo schermo: che sconfitta Nulla da fare per. Al timone della 24esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è dovuto scontrare con Antonella Clerici e i risultati non sono stati dei migliori. Difatti nella serata L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

gaetano19762010 : @tvblogit Grazie ad Alfonso Signorini - difederica_ : Alfonso Signorini riesce a rovinare anche cose che non lo competono incredibile - Alfonsodv16__ : Amadeus stufo di Alfonso Signorini che spoilera la lista dei Big in gara a #sanremo2022 - CronacaSocial : Alfonso Signorini svela cosa pensa di Soleil Sorge ???? - _tommo_91_ : RT @bagnotrash: l'abruzzo secondo alfonso signorini: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Si ferma a 2.945.000 spettatori Canale 5 con il GF Vip di, ma con uno share del 19.1%. Terza piazza per Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.078.000 spettatori (6.5%). Gli altri dati ...Nella giornata del 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da. Oltre a un nuovo chiarimento sul rapporto tra Soleil Sorgè e Alex Belli, i telespettatori hanno assistito a una furente lite con protagonisti Maria Monsè e Lulù Selassié . Maria, ...Qualche settimana fa vi avevamo parlato del fatto che lo youtuber e twitcher Social Boom, nome d'arte di Francesco Belardi, avesse ricevuto una denuncia per ...Durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, stuzzicati da Signorini, hanno commentano la loro notte di passione.