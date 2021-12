Alex Belli | Delia Duran interviene con una decisione Ecco le sue parole FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip , si è parlato lungamente del rapporto trae Soleil Sorge , quest'utlima accolta in studio da Alfonso Signorini che le ha fatto una serie di domande sull'ex attore di Centovetrine. Soleil non si è sbilanciata troppo e anzi ha ...Le vicende sentimentali die Soleil Sorge continuano ad interessare sempre di più i telespettatori del Grande Fratello Vip , soprattutto dopo quanto emerso nella puntata di ieri del reality. L'attore ha ammesso la ...Delia Duran verso il Grande Fratello Vip: ecco quando potrebbe entrare Delia Duran sta facendo di tutto per entrare nella casa del GF Vip e vuole ricongiungersi con il marito Alex Belli. Il suo ingres ...Alex pensa al post GF Vip con Soleil: lei riceve oggi uno strano aereo che la manda in confusione, dal contenuto molto ambiguo.