Alba Parietti e il possibile flirt con Alvise Rigo | la risposta della showgirl spiazza

(Di sabato 4 dicembre 2021) La vulcanicaha ironicamente risposto sulla sua pagina Instagram alle voci di uncon: “Come vi permettete?” Il bene informato Alberto Dandolo aveva lanciato lo scoop:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

e Alvise Rigo stanno insieme? Immediata la risposta sui ...dopo essere stata paparazzata con Alvise Rigo ironizza: 'Per me è troppo sano!' Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle c'è Alvise Rigo . Nei giorni scorsi quest'...La vulcanica Alba Parietti ha ironicamente risposto sulla sua pagina Instagram alle voci di un flirt con Alvise Rigo: "Come vi permettete?" ...Alvise Rigo è una delle rivelazioni dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle , il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci .