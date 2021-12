Alba Parietti e il flirt con Alvise Rigo di Ballando con le stelle: impazza il gossip, la showgirl chiarisce (Di sabato 4 dicembre 2021) impazza il gossip sul presunto flirt tra Alba Parietti e Alvise Rigo, rugbista protagonista di Ballando con le stelle. A sganciare la bomba è stato il giornalista Alberto Dandolo, secondo il quale i due avrebbero condiviso una cena insieme e da soli. Non sono arrivate conferme né smentite sino a poche ore fa quando, con un post su Instagram, la showgirl ha fatto chiarezza e rivelato tutta la verità. Alba Parietti e il flirt con Alvise Rigo: la showgirl fa chiarezza su Instagram Alba Parietti ha preso parola e fatto chiarezza sul suo reale rapporto con il giovane rugbista ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021)ilsul presuntotra, rugbista protagonista dicon le. A sganciare la bomba è stato il giornalista Alberto Dandolo, secondo il quale i due avrebbero condiviso una cena insieme e da soli. Non sono arrivate conferme né smentite sino a poche ore fa quando, con un post su Instagram, laha fatto chiarezza e rivelato tutta la verità.e ilcon: lafa chiarezza su Instagramha preso parola e fatto chiarezza sul suo reale rapporto con il giovane rugbista ...

Advertising

ParliamoDiNews : Alba Parietti, flirt con Alvise Rigo? Lei interviene: `Troppo vecchio` #alba #parietti #flirt #alvise #rigo… - Milly___555 : RT @catiuz92: @Soleil_stasi Traduzione : è inutile perchè noi non possiamo fare nulla. Vi capiamo ???? ma l'anno scorso Alba Parietti fece u… - defrogging : Qualcuno chiami le forze speciali, il presidente della Repubblica, CHIAMATE ALBA PARIETTI NEANCHE LEI PUO' FARSI 12… - ProssimiC : Appello ad Amadeus: so che stasera annuncerai i nomi dei Big al Tg1, ma a me interessa solo sapere se stavolta potr… - ale_dopamina : 'Onestamente sotto un certo quoziente intellettivo non posso rispondere, dovrei entrare in un pollaio e parlare con… -