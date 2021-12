Afragola film festival | il gran gala di chiusura e tutti gli ospiti

(Di sabato 4 dicembre 2021) Si e’ conclusa con successo la prima edizione dell’“Al di là della visione” che si e’ tenuto tra lo storico teatro Gelsomino, e il Mav di Ercolano. Una tre giorni che ha visto 11in concorso sul tema dell’architettura, ma anche tavole rotonde, workshop e passeggiate per la città. madrina dell’evento, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'attore, originario di, si è distinto nel mondo cinematografico portando in alto la città ... 'Questisi divertono nel teatro del potere e Servillo, in un trucco grottescamente ...Da oggi a venerdì cinema e architettura al Teatro Gelsomino die al Mav di Ercolano, madrina della manifestazione Violante ...Gran finale per la prima edizione del Film Festival di Afragola che si è svolto al Teatro Gelsomino. Ieri, nella serata di gala, la kermesse è stata impreziosita dalla presenza di personaggi di calibr ...Secondo appuntamento con “Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola”, giornata ricca di emozioni, quella di ieri, che ha visto ...