Afghanistan: Qatar, svolgiamo ruolo piattaforma di dialogo (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Qatar "svolge il ruolo di piattaforma di dialogo nella regione": lo ha detto Mohammed bin Abdulrahman Al - Thani, vice premier e ministro degli Esteri del Paese arabo in video collegamento con la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Il"svolge ildidinella regione": lo ha detto Mohammed bin Abdulrahman Al - Thani, vice premier e ministro degli Esteri del Paese arabo in video collegamento con la ...

Advertising

Mary35999509 : RT @MirkoMauricioGa: . Nessuno fugge dall'Emirato Islamico del #Qatar: il petrolio arricchisce. Molti fuggono dai Paesi #Africani: l' #Is… - kosaimas59 : Afghanistan , carestia, povertà, bambini indigenti, malattie.. ? Ma i paesi più ricchi del mondo come Qatar, Em… - Stronza : “Il Qatar è accogliente e ospitale” Subito dopo l’Afghanistan e la Corea del Nord, in effetti c’è il Quatar ?? - CatalinoRosas : RT @radio_zek: Non solo #Afghanistan, la pena di morte per i gay è prevista anche in Arabia Saudita, Brunei, Iran, Mauritania, Yemen, Pakis… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Ecco i paesi che hanno aperto le loro ambasciate in #Afghanistan: #Turchia, #Qatar, #Pakistan, #ArabiaSaudita, #Iran,… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Qatar Afghanistan: Qatar, svolgiamo ruolo piattaforma di dialogo Riferendosi all'Afghanistan, "il Qatar supporta gli alleati nelle operazioni di evacuazione che continuano, in collaborazione con Ue e Usa", ha aggiunto, parlando di "preoccupazione" dei Paesi dell'...

Afghanistan: ministro Esteri Qatar, Russia importante partner per stabilità nel Paese Roma, 04 dic 15:54 - La Russia è un importante partner nella stabilità dell'Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman...

Afghanistan: Qatar, svolgiamo ruolo piattaforma di dialogo - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Afghanistan: Qatar, svolgiamo ruolo piattaforma di dialogo Il Qatar "svolge il ruolo di piattaforma di dialogo nella regione": lo ha detto Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, vice premier e ministro degli Esteri del Paese arabo in video collegamento con la Con ...

Macron, affari in Qatar: quanto vale il super accordo con Dubai In trasferta nei paesi del Golfo, il numero uno dell’Eliseo tornerà in patria forte di un accordo miliardario per la fornitura di 80 aerei da caccia ...

Riferendosi all', "ilsupporta gli alleati nelle operazioni di evacuazione che continuano, in collaborazione con Ue e Usa", ha aggiunto, parlando di "preoccupazione" dei Paesi dell'...Roma, 04 dic 15:54 - La Russia è un importante partner nella stabilità dell'. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del, Mohammed bin Abdulrahman...Il Qatar "svolge il ruolo di piattaforma di dialogo nella regione": lo ha detto Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, vice premier e ministro degli Esteri del Paese arabo in video collegamento con la Con ...In trasferta nei paesi del Golfo, il numero uno dell’Eliseo tornerà in patria forte di un accordo miliardario per la fornitura di 80 aerei da caccia ...