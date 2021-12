Addio Regina, per anni protagonista della vita culturale e sociale in città (Di sabato 4 dicembre 2021) ANCONA - Il sindaco di Ancona e l'amministrazione esprimono 'sentito cordoglio' per la scomparsa di Regina de Santis Mengarelli, e si stringono alla figlia Cassandra, ex consigliere comunale, che, ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 4 dicembre 2021) ANCONA - Il sindaco di Ancona e l'amministrazione esprimono 'sentito cordoglio' per la scomparsa dide Santis Mengarelli, e si stringono alla figlia Cassandra, ex consigliere comunale, che, ...

solerriesun : addio regina degli streams grazie per tutto - vivereancona : Addio a Regina de Santis Mengarelli, ex ristoratrice e staffetta partigiana