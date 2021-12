Accelera la campagna vaccinale. E si pensa già alla quarta dose. Superato il target delle 400 mila somministrazioni al giorno. L’Istituto Superiore di Sanità: escluso il ricorso all’obbligo (Di sabato 4 dicembre 2021) Con la terza dose che lentamente inizia a decollare, in Italia c’è già chi parla della necessità di farne una quarta tra qualche mese. È la situazione paradossale – ma tutt’altro che inaspettata – che si sta venendo a creare nel nostro Paese e che, ieri, ha messo in chiaro il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli. Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24 lo stimato professionista, senza giri di parole ma andando dritto al sodo, ha candidamente ammesso che “una quarta dose del vaccino anti-Covid è una possibilità concreta”. Eventualità che, a dirla tutta, era nell’aria visto il dilagare della pandemia in Europa (leggi l’articolo sotto) e l’iniziativa presa dal Regno Unito guidato da Boris Johnson che ha già iniziato a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) Con la terzache lentamente inizia a decollare, in Italia c’è già chi parla della necessità di farne unatra qualche mese. È la situazione paradossale – ma tutt’altro che inaspettata – che si sta venendo a creare nel nostro Paese e che, ieri, ha messo in chiaro il presidente del Consigliodie coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli. Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24 lo stimato professionista, senza giri di parole ma andando dritto al sodo, ha candidamente ammesso che “unadel vaccino anti-Covid è una possibilità concreta”. Eventualità che, a dirla tutta, era nell’aria visto il dilagare della pandemia in Europa (leggi l’articolo sotto) e l’iniziativa presa dal Regno Unito guidato da Boris Johnson che ha già iniziato a ...

