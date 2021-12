A Varsavia, alla ricerca della vera destra europa (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma. E’ stata una settimana complessa per Varsavia. La capitale polacca ha ospitato un vertice molto vistoso delle destre sovraniste europee che pretendono di incarnare il conservatorismo in Ue, che si concluderà oggi. E un controvertice, meno chiacchierato, organizzato da chi vuole essere un’alternativa al sovranismo. Se i primi stanno dimostrando di non saper stare insieme, i secondi fanno progetti di convivenza produttiva. Il vertice di Varsavia organizzato dal leader del partito polacco PiS, Jaroslaw Kaczynski, da atto fondativo di un’unione di tutte le destre sovraniste, si è trasformato in una riunione tra conoscenti. L’idea di creare un gruppo unico per influire sulle nomine di metà mandato dentro alle istituzioni europee è sempre più lontana. Viktor Orbán continua a ripetere che l’obiettivo è vicino, Marine Le Pen gli fa eco, ma i membri ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma. E’ stata una settimana complessa per. La capitale polacca ha ospitato un vertice molto vistoso delle destre sovraniste europee che pretendono di incarnare il conservatorismo in Ue, che si concluderà oggi. E un controvertice, meno chiacchierato, organizzato da chi vuole essere un’alternativa al sovranismo. Se i primi stanno dimostrando di non saper stare insieme, i secondi fanno progetti di convivenza produttiva. Il vertice diorganizzato dal leader del partito polacco PiS, Jaroslaw Kaczynski, da atto fondativo di un’unione di tutte le destre sovraniste, si è trasformato in una riunione tra conoscenti. L’idea di creare un gruppo unico per influire sulle nomine di metà mandato dentro alle istituzioni europee è sempre più lontana. Viktor Orbán continua a ripetere che l’obiettivo è vicino, Marine Le Pen gli fa eco, ma i membri ...

Advertising

DjSandb : RT @Trovolavorobiz: @cymaryella @a_meluzzi @iezed Il ghetto di Varsavia fu creato come campo di quarantena per evitare le epidemie. I nazis… - PuniFra : RT @Trovolavorobiz: @cymaryella @a_meluzzi @iezed Il ghetto di Varsavia fu creato come campo di quarantena per evitare le epidemie. I nazis… - no3n2a : RT @Trovolavorobiz: @cymaryella @a_meluzzi @iezed Il ghetto di Varsavia fu creato come campo di quarantena per evitare le epidemie. I nazis… - PaperinikEdonna : RT @Trovolavorobiz: @cymaryella @a_meluzzi @iezed Il ghetto di Varsavia fu creato come campo di quarantena per evitare le epidemie. I nazis… - AnimalBanning : RT @Trovolavorobiz: @cymaryella @a_meluzzi @iezed Il ghetto di Varsavia fu creato come campo di quarantena per evitare le epidemie. I nazis… -