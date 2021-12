A Singapore il Natale è italiano (Di sabato 4 dicembre 2021) A Singapore un Natale tutto italiano. Dalla sera del 3 dicembre fino ai primi giorni del nuovo anno, le tradizionali luminarie italiane di Paulicelli Light Design illumineranno Gardens By the Bay, forse una delle attrazioni più note della Città-Stato. I visitatori avranno l’occasione di ammirare le installazioni luminose made in Puglia fino al 2 gennaio 2022, durante l’ottava edizione dell’evento Christmas Wonderland. Per questa iniziativa – patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Singapore – l’artista italiano Paolo Maimone presenta le sculture luminose “Spalliera”, “Albero di Natale”, “Cassa Armonica” e “Pezzi a solo”, realizzate sotto la direzione artistica di Valentina Ribaudo, la grafica di Alberto Pegoraro e la direzione tecnica di Lorenzo Cappelleti. Alla cerimonia inaugurale ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Auntutto. Dalla sera del 3 dicembre fino ai primi giorni del nuovo anno, le tradizionali luminarie italiane di Paulicelli Light Design illumineranno Gardens By the Bay, forse una delle attrazioni più note della Città-Stato. I visitatori avranno l’occasione di ammirare le installazioni luminose made in Puglia fino al 2 gennaio 2022, durante l’ottava edizione dell’evento Christmas Wonderland. Per questa iniziativa – patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a– l’artistaPaolo Maimone presenta le sculture luminose “Spalliera”, “Albero di”, “Cassa Armonica” e “Pezzi a solo”, realizzate sotto la direzione artistica di Valentina Ribaudo, la grafica di Alberto Pegoraro e la direzione tecnica di Lorenzo Cappelleti. Alla cerimonia inaugurale ...

Advertising

IlMattinoFoggia : La #Puglia illumina il #Natale di #Singapore con le luminarie del barese Paulicelli - FBussoletti : RT @mariovattani: A #Singapore un #Natale tutto italiano con le luminarie pugliesi nei gardens by the bay “Inaugurazione con la Ministra In… - ItalyinSG : RT @mariovattani: A #Singapore per #Natale le luminarie pugliesi nei gardens by the bay?? Alla cerimonia inaugurale ha partecipato con noi… - ItalyinSG : RT @mariovattani: A #Singapore un #Natale tutto italiano con le luminarie pugliesi nei gardens by the bay “Inaugurazione con la Ministra In… - MaxFerrari : RT @mariovattani: A #Singapore per #Natale le luminarie pugliesi nei gardens by the bay?? Alla cerimonia inaugurale ha partecipato con noi… -