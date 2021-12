A Roma la prima di ‘Noi di Centro’, l’appello di Mastella: “Centristi uniti per una nuova Margherita” (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Esiste la destra, esiste la sinistra, perché non deve esistere il centro?”. E’ questo l’interrogativo da cui prende le mosse Clemente Mastella, questa mattina a Roma per presentare la sua nuova creatura politica. ‘Noi di Centro’ nasce al Teatro Brancaccio in una sala gremita. Merito delle truppe Mastellate, alle quali va il primo ringraziamento dell’ex Guardasigilli ma anche della “partecipazione spontanea, c’è gente venuta da Trieste come dalla Sicilia”. Tra i volti noti della politica, Mastella saluta Quagliariello e Rosato. “Altri verranno” – assicura. Ma non Calenda. “Lui ci snobba? Non ci interessa. Soffre di un evidente complesso di inferiorità nei miei confronti, forse perché ero già parlamentare quando lui doveva sbrigare le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Esiste la destra, esiste la sinistra, perché non deve esistere il centro?”. E’ questo l’interrogativo da cui prende le mosse Clemente, questa mattina aper presentare la suacreatura politica.dinasce al Teatro Brancaccio in una sala gremita. Merito delle truppete, alle quali va il primo ringraziamento dell’ex Guardasigilli ma anche della “partecipazione spontanea, c’è gente venuta da Trieste come dalla Sicilia”. Tra i volti noti della politica,saluta Quagliariello e Rosato. “Altri verranno” – assicura. Ma non Calenda. “Lui ci snobba? Non ci interessa. Soffre di un evidente complesso di inferiorità nei miei confronti, forse perché ero già parlamentare quando lui doveva sbrigare le ...

