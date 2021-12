Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Confcommercio: 'Rilanciare la fiducia, tagliare le tasse' . Previsti a dicembre 110 miliardi di consu… - LaStampa : A Natale 110 miliardi di consumi, 158 euro a testa per i regali - fisco24_info : A Natale 110 miliardi di consumi, 158 euro a testa per i regali: A dicembre spesa inferiore di 10 miliardi rispetto… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Confcommercio: 'Rilanciare la fiducia, tagliare le tasse' . Previsti a dicembre 110 miliardi di… - gazzettamantova : Un po' di conti per i regali di #Natale2021 in #Italian -

Ultime Notizie dalla rete : Natale 110

Leggi anche Amiliardi di consumi, 158 euro a testa per i regali Bonomi: "Ci aspettano sfide di lungo periodo, sosteniamo le riforme" Più fiducia delle imprese Gli indicatori congiunturali ......la fiducia occorre accelerare il previsto taglio delle tasse" Quest'anno per i regali disi ... In totale "per il mese di dicembre si stima un valore di circamiliardi di euro di spese per ...La crescita dei consumi a Natale rischia di essere frenata dai timori per la pandemia, dall’inflazione e dalle bollette. Secondo Confcommercio per rilanciare la fiducia occorre accelerare il previsto ...ROMA (ITALPRESS) - Dicembre si conferma il mese piú importante dell'anno per i consumi (quest'anno circa 110 miliardi di euro di spesa complessiva, 10 in meno r ...