A Med2021 le crisi del Mediterraneo, le incertezza e le sfide (Di sabato 4 dicembre 2021) Un'edizione ibrida, con la pandemia e i timori per la nuova variante Omicron a fare da sfondo. Per il settimo anno di fila i Med Dialogues hanno portato a Roma il forum di dialogo sul Mediterraneo dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Un'edizione ibrida, con la pandemia e i timori per la nuova variante Omicron a fare da sfondo. Per il settimo anno di fila i Med Dialogues hanno portato a Roma il forum di dialogo suldal ...

Advertising

guerini_lorenzo : Il #Mediterraneo è area strategica per la sicurezza del nostro Paese. Ma anche per #UE e #NATO. #MED2021 è importan… - MarcoMa53035521 : RT @guerini_lorenzo: Il #Mediterraneo è area strategica per la sicurezza del nostro Paese. Ma anche per #UE e #NATO. #MED2021 è importante… - IaconaRiccardo : RT @DavideLerner: Domani su @DomaniGiornale la mia intervista fiume a @ikalin1 il re dei consiglieri di @RTErdogan su crisi economica in Tu… - ilpiotr : RT @DavideLerner: Domani su @DomaniGiornale la mia intervista fiume a @ikalin1 il re dei consiglieri di @RTErdogan su crisi economica in Tu… - ShoaibM53092618 : RT @guerini_lorenzo: Il #Mediterraneo è area strategica per la sicurezza del nostro Paese. Ma anche per #UE e #NATO. #MED2021 è importante… -