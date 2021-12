“A 13 anni in manicomio perché gay” Il cantante italiano e volto dei reality | l’orrore vissuto dopo il coming out

(Di sabato 4 dicembre 2021) Confessione choc del. Il suo nome ha certamente scritto pagine della storia della musica degli’80, ma nonostante il tempo trascorso, impossibile non accendere i riflettori ancora una volta su di lui.diversi, iltorna a parlare di sé e di un passato non sempre così tanto felice. Tutto nel salotto e davanti alle telecamere di Oggi è un altro giorno. Stiamo parlando proprio di Ivan Cattaneo. Un tuffo nel passato per ilche oggi viene raccontato con una consapevolezza diversa, ma che ha sicuramente segnato il suo modo di affrontare gli ostacoli della vita. Una confessione che fa riflettere e che lascia trapelare anche tutta la forza di Ivan per fare fronte ai soprusi vissuti. “Alla fine degli’50 non c’erano dei ...

Rivelazioni shock da Ivan Cattaneo a Oggi è un altro giorno. A Serena Bortone, il cantante ha raccontato di essere stato rinchiuso in manicomio da adolescente a causa della sua omosessualità. "Non c'e ...
Il lato inedito del regista veneziano, dal rapporto con i genitori alla malattia: «Le attrici? Dopo aver trovato la strada del successo rinnegavano il loro Pigmalione» ...