13esima giornata Eurolega 2021/22: Milano non si rialza, quarto ko consecutivo (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si arresta l’emorragia di sconfitte per l’Olimpia Milano. Nella 13esima giornata Eurolega 2021/22, i meneghini incassano il quarto ko consecutivo per mano dell’Alba Berlino(81-76). Dopo un primo quarto in cui riescono a stare in partita, gli uomini di Messina vedono progressivamente sfuggire la vittoria di fronte all’aggressività dei tedeschi. 13esima giornata Eurolega 2021/22: Crisi senza fine per Milano? L’Olimpia Milano non sa più vincere in Eurolega subendo la quarta sconfitta consecutiva dopo Unics Kazan, Zenit e Olympiakos. E ora è allarme rosso. I tedeschi partono subito forte portandosi sul +9. I meneghini, però, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si arresta l’emorragia di sconfitte per l’Olimpia. Nella/22, i meneghini incassano ilkoper mano dell’Alba Berlino(81-76). Dopo un primoin cui riescono a stare in partita, gli uomini di Messina vedono progressivamente sfuggire la vittoria di fronte all’aggressività dei tedeschi./22: Crisi senza fine per? L’Olimpianon sa più vincere insubendo la quarta sconfitta consecutiva dopo Unics Kazan, Zenit e Olympiakos. E ora è allarme rosso. I tedeschi partono subito forte portandosi sul +9. I meneghini, però, ...

Advertising

21Svanz : @gabryhz 13esima giornata di serie A. La stavo anche per perdere se solo avesse fatto mezzo punto in più ... - LukentoTc : Ecco i ragazzi che scenderanno in campo contro la Mapi Ambiente per la 13esima giornata di #SerieATGB. A disposizio… - PiuValliTV : IL BRENO TORNA RESPIRARE Ultima di novembre anche per i campionati dilettantistici: siamo giunti alla 13esima gio… - diego_tvl : @Carlopocholoco2 @Chiariello_CS Mannagg... è pop scarz stu Mertens ! ?????? Fuga scudetto alla 13esima giornata... ?????? Nun staje bbuon ! - sowmyasofia : 13esima giornata Bundesliga 2021/22: il riassunto -