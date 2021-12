Zona gialla. Lombardia, Lazio, Veneto, Campania: ecco chi rischia in vista del Natale. Green pass e vaccini, le date di dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Zona gialla in vista del Natale, quali sono le regioni a rischio? Quale scenario? Al momento sono 6 quelle in bilico. Il mese di dicembre dunque, sarà scandito da una serie di date legate... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 dicembre 2021)indel, quali sono le regioni a rischio? Quale scenario? Al momento sono 6 quelle in bilico. Il mese didunque, sarà scandito da una serie dilegate...

Advertising

petergomezblog : Covid, la Lombardia prepara la riapertura dell’ospedale in Fiera. Il matematico del Cnr: “Il trend è da zona gialla… - stebellentani : Nel mondo reale, uscendo da un'infodemia insopportabile, domani il 98% degli italiani entrerà nel mese di dicembre… - sportface2016 : +++Il #FriuliVeneziaGiulia passa in zona gialla: #UdineseMilan dell'11 dicembre si giocherà con il 50% di capienza+++ #SerieA - g_zerbato : RT @MMaXXprIIme: Con le vaccinazioni anti-covid al 90% altro che zona gialla o arancione. Dovevamo essere no bianchi ma trasparenti - RebelEkonomist : Mascherine all'aperto in zona gialla Perchè la scienza che dice che all'aperto il contagio è praticamente nullo viene ascoltata -