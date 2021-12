“X Factor”: verso la finale, annunciati gli ospiti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono stati svelati nel corso della semifinale di ieri sera, 2 dicembre Ph. Credit: credit Francis Delacroix Nel corso della semifinale di X Factor 2021 sono stati annunciati gli ospiti della finale del 9 dicembre. Come svelato a inizio anno ci saranno i Coldplay e anche i Maneskin, confermati proprio nella puntata di ieri 2 dicembre. Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock’n’roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015. Nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono stati svelati nel corso della semidi ieri sera, 2 dicembre Ph. Credit: credit Francis Delacroix Nel corso della semidi X2021 sono statiglidelladel 9 dicembre. Come svelato a inizio anno ci saranno i Coldplay e anche i Maneskin, confermati proprio nella puntata di ieri 2 dicembre. Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock’n’roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015. Nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova ...

Advertising

361_magazine : #xfactor2021 si avvicina la finale - OpelAutotecnica : Dopo averci emozionato con i loro nuovi inediti, i talent di X Factor Italia risalgono a bordo di #OpelMokka-e, dir… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - X Factor: per i bookie Bengala Fire fuori dalla finale, Gianmaria vola verso la vittoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - X Factor: per i bookie Bengala Fire fuori dalla finale, Gianmaria vola verso la vittoria - susydigennaro : RT @napolimagazine: TV - X Factor: per i bookie Bengala Fire fuori dalla finale, Gianmaria vola verso la vittoria -