X Factor 2021, lite furiosa tra Manuel Agnelli ed Emma Marrone, lui: "Un fallimento …" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre 2021, la semifinale di X Factor 2021 e quanto accaduto durante tale puntata ha fatto molto discutere e soprattutto ha provocato la rabbia di Manuel Agnelli che ha addirittura litigato con Emma Marrone. Ma esattamente, per quale motivo? Polemiche e discussioni durante la semifinale di X Factor 2021 La semifinale di X Factor 2021 non è stata molto tranquilla ma al contrario durante tale appuntamento si sono verificati momenti di forte tensione. Tutto sembrerebbe avere avuto inizio in seguito all'eliminazione di Erio che ha perso al ballottaggio contro Baltimora. Quanto accaduto non è assolutamente piaciuto a Manuel

