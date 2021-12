WWE: Importante traguardo raggiunto da Becky Lynch, un dato statistico destinato a crescere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Becky Lynch è stata assente dalle scene per più di un anno, l’ultimo giorno prima di fermarsi a causa della gravidanza ha dovuto rendere vacante il titolo femminile di Raw, ma dopo aver dato alla luce la piccola Rue è tornata a SummerSlam ed è subito diventata campionessa di SmackDown, dopo aver sconfitto Bianca Belair, andando quindi a riprendere quel cammino interrotto nel 2020. Prima del draft ha scambiato il proprio titolo di SmackDown con quello di Raw detenuto da Charlotte, ma nel suo periodo “attivo” in WWE ha sempre avuto una cintura a partire da WrestleMania 35. 500 and counting The Man da ieri è campionessa da 500 giorni consecutivi e ha scelto i social per ricordarlo ai fan, ovviamente non si tratta di giorni effettivi, ma se si esclude la pausa forzata e sicuramente gradita, è sempre stata campionessa dalla ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021)è stata assente dalle scene per più di un anno, l’ultimo giorno prima di fermarsi a causa della gravidanza ha dovuto rendere vacante il titolo femminile di Raw, ma dopo averalla luce la piccola Rue è tornata a SummerSlam ed è subito diventata campionessa di SmackDown, dopo aver sconfitto Bianca Belair, andando quindi a riprendere quel cammino interrotto nel 2020. Prima del draft ha scambiato il proprio titolo di SmackDown con quello di Raw detenuto da Charlotte, ma nel suo periodo “attivo” in WWE ha sempre avuto una cintura a partire da WrestleMania 35. 500 and counting The Man da ieri è campionessa da 500 giorni consecutivi e ha scelto i social per ricordarlo ai fan, ovviamente non si tratta di giorni effettivi, ma se si esclude la pausa forzata e sicuramente gradita, è sempre stata campionessa dalla ...

