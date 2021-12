WWE: Cambio di piani per la nuova gimmick di Elias (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è ancora chiarezza sul futuro di Elias. Durante l’estate avevamo visto dei promo che sancivano la morte del vecchio “musicista” e lasciavano presagire un cambiamento del suo personaggio. A quanto pare, la WWE non ha ancora capito cosa ne sarà dell’ex menestrello di NXT, ma secondo Wrestle Votes, i segmenti ambientati nel cimitero non dovrebbero portare a nulla. Quindi, perché creare hype per un rebranding che difficilmente arriverà? Oooohhhh yeeeeeeaaaah…cosa?! Su Twitter, l’account di Wrestle Votes ha scritto quanto segue:“Una fonte ha dichiarato che non c’è un finale per i segmenti al cimitero, sono stati girati solamente per ‘uccidere’ la sua gimmick da musicista.” Il sito ha poi lanciato una notizia molto interessante:“Il suo iniziale rebranding qualche settimana prima, somigliava molto a Macho Man Randy Savage, con attire ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è ancora chiarezza sul futuro di. Durante l’estate avevamo visto dei promo che sancivano la morte del vecchio “musicista” e lasciavano presagire un cambiamento del suo personaggio. A quanto pare, la WWE non ha ancora capito cosa ne sarà dell’ex menestrello di NXT, ma secondo Wrestle Votes, i segmenti ambientati nel cimitero non dovrebbero portare a nulla. Quindi, perché creare hype per un rebranding che difficilmente arriverà? Oooohhhh yeeeeeeaaaah…cosa?! Su Twitter, l’account di Wrestle Votes ha scritto quanto segue:“Una fonte ha dichiarato che non c’è un finale per i segmenti al cimitero, sono stati girati solamente per ‘uccidere’ la suada musicista.” Il sito ha poi lanciato una notizia molto interessante:“Il suo iniziale rebranding qualche settimana prima, somigliava molto a Macho Man Randy Savage, con attire ...

