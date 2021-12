Advertising

fisco24_info : Wto: intesa taglio burocrazia servizi, vale 150 miliardi dollari: Accordo siglato da Ue, Cina, Usa e altre decine P… -

Ultime Notizie dalla rete : Wto intesa

Agenzia ANSA

Si tratta, sottolinea la Commissione, del primo accordo significativo in ambitodopo molto tempo. . 3 dicembre 2021... cominciando con India e Sudafrica, chiedono la deroga ora spingono perché si trovi un'a ... "Ne va della credibilità della", nota il Sudafrica. Bruxelles intanto, come accade da mesi, resiste ...Ue, Cina, Russia, Stati Uniti e altri 63 Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno concluso un accordo per ridurre la burocrazia negli scambi di servizi. (ANSA) ...La variante Omicron getta scompiglio nella settimana dei vertici multilaterali, ma non nella direzione che ci si aspetta. La ministeriale Wto che era cruciale per la deroga sui brevetti salta, con l'U ...