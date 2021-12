WhatsApp, aggiornata un’importante funzione: svolta dell’applicazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un ultimo aggiornamento migliora un’importante funzione di WhatsApp. Infatti adesso gli utenti potronno farlo: ecco cosa cambia. Nuovo aggiornamento per l’applicazione di messaggistica istantanea (Via Screenshot)WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo con oltre 2 miliardi di utenti al mondo. Ancora oggi però gli sviluppatori sono a lavoro per migliorare l’app di punta del colosso Meta. Infatti sulla versione Beta dell’applicazione è arrivato un ultimo update. A breve quindi tutti gli utenti potranno inoltra anche gli sticker. Questi infatti erano l’unico tipo di contenuto impossibile da inoltrare tra le chat di WhatsApp. Inoltre l’operazione di inoltro sarà possibile sia per le conversazioni private che per i gruppi ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un ultimo aggiornamento miglioradi. Infatti adesso gli utenti potronno farlo: ecco cosa cambia. Nuovo aggiornamento per l’applicazione di messaggistica istantanea (Via Screenshot)ancora oggi è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo con oltre 2 miliardi di utenti al mondo. Ancora oggi però gli sviluppatori sono a lavoro per migliorare l’app di punta del colosso Meta. Infatti sulla versione Betaè arrivato un ultimo update. A breve quindi tutti gli utenti potranno inoltra anche gli sticker. Questi infatti erano l’unico tipo di contenuto impossibile da inoltrare tra le chat di. Inoltre l’operazione di inoltro sarà possibile sia per le conversazioni private che per i gruppi ...

Advertising

zazoomblog : WhatsApp aggiornata un’importante funzione: svolta dell’applicazione - #WhatsApp #aggiornata #un’importante - enricogualandi : WhatsApp vuole creare una versione aggiornata delle Pagine Gialle. Per ora in fase di test in Brasile. Nel fratte… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp aggiornata Covid: Ue quasi tutta rossa E' quanto mostra la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ...Piemonte Puglia Sardegna sicilia Spagna Toscana Umbria zone rosse Facebook Twitter Telegram WhatsApp ...

Covid, aumentano i casi: il Molise diventa zona arancione d'Europa Il dato emerge dalla mappa aggiornata del rischio Covid dell'Ecdc. In Italia al momento, nessuna ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!...

WhatsApp, aggiornata un’importante funzione: svolta dell’applicazione Vesuvius.it WhatsApp si aggiorna: emoji sempre più inclusive e risolto un fastidioso bug WhatsApp riceve un nuovo aggiornamento rivolto alla sua versione per dispositivi Android. Arrivano delle novità per le emoji, ma anche la risoluzione ...

Whatsapp, ecco le modifiche all’app che arriveranno nel 2022 Whatsapp, la nota applicazione di messaggistica istantanea ha lanciato nuove modifiche in arrivo per iOS e Android nel 2022 ...

E' quanto mostra la mappadel Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ...Piemonte Puglia Sardegna sicilia Spagna Toscana Umbria zone rosse Facebook Twitter Telegram...Il dato emerge dalla mappadel rischio Covid dell'Ecdc. In Italia al momento, nessuna ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su, clicca qui e salva il contatto!...WhatsApp riceve un nuovo aggiornamento rivolto alla sua versione per dispositivi Android. Arrivano delle novità per le emoji, ma anche la risoluzione ...Whatsapp, la nota applicazione di messaggistica istantanea ha lanciato nuove modifiche in arrivo per iOS e Android nel 2022 ...