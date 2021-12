Watford-Manchester City 4 dicembre | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Advertising

BuonsanteLean : #SerieA Sassuolo 2-Napoli 2 Genoa 0-Milan 3 Inter 2-Spezia 0 Napoli 36, Milan 35, Inter 34 #Premier Watford 1-… - JHTips71 : ???? DUPLA ?? 16:30 ?? Watford x Chelsea ?? Chelsea ML ?? 17:15 ?? Aston Villa x Manchester City ?? Manchester City ML… - FANTASYTEAMT_IT : RT @fantasyteamit: #Manchester United VS Arsenal, ai Red Devils arriva #Rangnick La disfatta di due settimane fa contro il Watford di Claud… - fantasyteamit : #Manchester United VS Arsenal, ai Red Devils arriva #Rangnick La disfatta di due settimane fa contro il Watford di… - sportli26181512 : Premier League, i risultati della 13^giornata: City batte West Ham. Ranieri ko a Leicester: Gundogan e Fernandinho… -

Ultime Notizie dalla rete : Watford Manchester

Tra le altre partite potenzialmente ricche di gol in giro per l'Europa occhio a Barcellona - Real Betis,City, Lens - PSG, Hoffenheim - Eintracht Francoforte e Borussia ...CR7 da record Big match all'Old Trafford traUnited e Arsenal. I Red Devils devono ... Due ko - contro il City nel derby (2 - 0) e 4 - 1 contro ildi Ranieri - prima del pareggio per ...Watford-Manchester City è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.I pronostici del weekend, dopo i turni infrasettimanali tornano Serie A, Premier League e Ligue 1, in campo anche Bundesliga e Liga.