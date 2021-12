Vuole il Green Pass evitando il vaccino: si presenta col braccio di silicone ma l’infermiera non ci casca (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se non fosse per il rilievo penale che la vicenda ha assunto sarebbe da etichettare solo come patetico il gesto di un No vax che ieri si è presentato in un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi, a fare il vaccino con un braccio in silicone. L’uomo, un 50enne di Biella, pensava di ingannare medici e infermieri e ottenere così il Green Pass senza aver realmente fatto il vaccino. Una vicenda che svilisce il lavoro e il sacrificio dei tanti operatori sanitari. Che sbeffeggia la recrudescenza di una realtà pandemica tornata nuovamente a livelli di guardia. E di cui ora l’uomo, scoperto e denunciato ai carabinieri, e con l’Asl che segnalerà il caso anche in Procura, si ritrova a dover affrontare le responsabilità di fronte alle autorità. Biella, No vax si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se non fosse per il rilievo penale che la vicenda ha assunto sarebbe da etichettare solo come patetico il gesto di un No vax che ieri si èto in un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi, a fare ilcon unin. L’uomo, un 50enne di Biella, pensava di ingannare medici e infermieri e ottenere così ilsenza aver realmente fatto il. Una vicenda che svilisce il lavoro e il sacrificio dei tanti operatori sanitari. Che sbeffeggia la recrudescenza di una realtà pandemica tornata nuovamente a livelli di guardia. E di cui ora l’uomo, scoperto e denunciato ai carabinieri, e con l’Asl che segnalerà il caso anche in Procura, si ritrova a dover affrontare le responsabilità di fronte alle autorità. Biella, No vax si ...

