Von der Leyen apre all'obbligo vaccinale in Europa (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA - "Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato, ma è tempo di discutere sull'obbligo vaccinale". Dopo gli annunci di Austria e Grecia, è la presidente della Commissione Ue Ursula von der ...

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? '#ObbligoVaccinale in #Ue...'. Avete sentito cosa ha detto Ursula von der Leyen? ?? - Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - AnnalisaChirico : Sull’obbligo vaccinale non decide la presidente von der Leyen. È una competenza nazionale: decidono i governi, non… - rinaldi_rin : RT @LucioMalan: Von der Leyen: 'È ora di discutere sull'obbligo vaccinale” È ora di fare chiarezza sul perché lei ha negoziato 4 mld di vac… - FACT60 : RT @mme_francesca_s: Pensandoci meglio, strategicamente non è un’anima cattiva idea. -